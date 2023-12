Kia Flex è formula di noleggio pronta al debutto in Italia

Si chiama Kia Flex il nuovo programma di noleggio a medio termine della casa coreana, che dopo il successo ottenuto in Germania è pronto a debuttare sul mercato italiano.

Kia Flex è il risultato di una partnership tra Kia Italia e Ald Automotive Italia, attraverso il quale Kia prosegue il proprio obiettivo di trasformarsi in un fornitore di mobilità sostenibile con soluzioni volte alle necessità di ogni cliente.

L'obiettivo è quello di consentire in autonomia la gestione del noleggio in abbonamento completamente online, grazie alla piattaforma web.

Con Kia Flex, l'automobile diventa un bene on-demand e il consumatore può godere della libertà di guida per il tempo del suo abbonamento, con il vantaggio di disporre di una rosa di servizi rinnovabili a seconda del cambiamento delle proprie esigenze.

Questo approccio apre nuove prospettive ad un'ampia fascia di clienti, incluso chi si avvicina per la prima volta alla mobilità elettrica, rendendo l'accesso all'auto più semplice, tramite un abbonamento. Questa soluzione completa l'offerta di mobilità Kia, facendo da ponte tra il noleggio di breve e di lungo termine.

L'esperienza cliente sarà 100% online e l'offerta includerà assicurazione con furto e incendio, manutenzione presso rete Kia, assistenza stradale, auto sostitutiva, dotazione di pneumatici invernali. Il tutto senza alcun anticipo. Il noleggio KiaFlex ha una durata minima di sei mesi, estendibili fino a diciotto con tacito rinnovo mensile. Il kilometraggio, su base annua, andrà da 10 a 20 mila chilometri.

La gamma di auto tra cui scegliere potrà variare a seconda della disponibilità dello stock dedicato al programma.



