Dalla Corsa B alla Corsa E, 30 anni di eco-innovazione Opel

Da 41 anni Opel Corsa è una delle auto da città più amate dagli automobilisti europei. Il lancio del restyling della sesta generazione della piccola tedesca ha coinciso con i 6 lustri del modello B, la seconda generazione che ha segnato una vera e propria svolta nella storia della piccola tedesca, non solo perché è stata la prima assemblata ad Eisenach.

Una vettura, la B, estremamente innovativa nello stile e nei concetti e nella sensibilità per l'ambiente, tanto quanto lo è l'attuale.

Nel 1990, infatti, Opel è stata la prima casa automobilistica ad aver creato un circuito di riciclo delle plastiche per autoveicoli. Il successivo riciclo dei veicoli fuori uso è stato quindi preso in considerazione già durante la progettazione della Opel Corsa B. I materiali plastici compositi non miscelati e le tecniche di fissaggio dei singoli componenti, facili da smontare, hanno dato un importante contributo al riciclo ecosostenibile. Con l'inizio della produzione nel sito di Eisenach 30 anni fa, la Opel Corsa B è stata poi assemblata in uno degli stabilimenti automobilistici più moderni ed efficienti dal punto di vista del consumo di materie prime in Europa.

Con un consumo medio di 4,66 l/100 km, la versione Eco era anche "l'auto più efficiente d'Europa" in termini di peso e prestazioni secondo l'Adac e l'Öamtc. Inoltre, con un rumore di passaggio di soli 72 decibel nei primi anni '90, era anche una delle auto più silenziose d'Europa Da non dimensticare che la seconda generazione di Opel Corsa ha stabilito nuovi standard di sicurezza nel segmento delle utilitarie. La rigidità torsionale della carrozzeria era stata aumentata del 40% rispetto al modello precedente. Per la prima volta in questa classe, sono state montate di serie doppie travi antintrusione in acciaio nelle portiere, che offrivano ai passeggeri una protezione aggiuntiva in caso di impatto laterale, e tenditori meccanici delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori. Altre importanti caratteristiche di sicurezza di tutte le Opel Corsa erano costituite dalle cinture di sicurezza regolabili in altezza nella parte anteriore e posteriore e le rampe anti-submarining nei telai dei sedili.

Poco dopo il lancio, è stato reso disponibile anche un airbag full-size per il conducente. La B è stata poi la prima Corsa con design decisamente differente tra 3 e 5 porte, una più sportiva, l'altra più adatta alle famiglie. Cresciuta di 10 centimetri rispetto alla precedente, sino a sfiorare i 3,73 metri di lunghezza, grazie al suo successo nel 2000 ha contribuito a raggiungere il traguardo delle 4 milioni di unità, forte anche a un'offerta ampliata con una station wagon e un pick-up. Il 1993 ha segnato anche l'arrivo di una variante particolarmente sportiva, la Opel Corsa GSi 16V, in grado di scattare da zero a 100 km/h in 9,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 195 km/h.

Dopo la B, dal 2000 al 2006 fu la volta della Corsa C, caratterizzata nel posteriore dalla fanaleria a sviluppo verticale. Con la Corsa D, in produzione sino al 2014, il modello salì di livello per stile e finiture. Uno stile di successo ripreso dalla quinta generazione, la E, venduta sino al 2019.

Ora, Corsa cambia ancora look e con il restyling estremizza il frontale, riproponendo quello spirito innovativo che 30 anni fa caratterizzo la Corsa B, a partire dal rispetto per l'ambiente, con l'ampio utilizzo di materiali riciclati e un portfolio di versioni elettrificate a basso impatto ambientale e con il faro della sicurezza, con un'ampia offerta di sistemi di ausilio alla guida che ne rendono più rilassante la guida.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA