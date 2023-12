Acrobazie in moto senza targa e documenti, sanzionato a Catania

Un 25enne sorpreso a Catania dalla Polizia ad impennare con una moto da cross senza targa in corso Indipendenza è stato fermato e sanzionato perché senza documenti di circolazione. Il giovane è risultato in possesso di una petente A2 per la guida di motocicli di cilindrata superiore a 125 con una potenza massima di 35 Kw. Se sarà accertato che la moto aveva una potenza superiore, sarà ulteriormente sanzionato.

Il motociclo è stato sequestrato per accertamenti finalizzati all'individuazione del legittimo proprietario.



