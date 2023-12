Campagna pubblicitaria globale Opel: yes of Corsa!

Per il lancio della nuova Corsa, la Opel ha pianificato una campagna pubblicitaria internazionale, al claim tambureggiante "Yes, of Corsa!". Lo sport, che gioca simpaticamente sull'assonanza del nome della vettura con il celebre modo di dire inglese "of course" per certamente, prevede una serie di domande, anche divertenti, cui l'acquisto della nuova Corsa dà risposta positivo.

Si tratta della terza campagna della Casa di Rüsselsheim che è stata sviluppata in collaborazione con l'agenzia creativa Jung von Matt. Questa è stata diretta dal pluripremiato regista inglese Henry Scholfield, firma dei video musicali per artisti del calibro di Ed Sheeran, Billie Eilish e Dua Lipa.

"La campagna - sottolinea il Costruttore tedesco - è progettata per essere giovane, digitale, virale e attraente per tutti quelli che sono alla ricerca di una mobilità elettrica immediata ed entusiasmante. Si caratterizza inoltre per una colonna sonora orecchiabile e facilmente memorizzabile e vignette in stile cinematografico, che pongono domande come: 'Ha una grande autonomia?', 'Si carica al volo?', 'È divertente da guidare?'. La risposta a tutte queste domande è un sonante Yes, of Corsa! "La campagna - chiarisce Rebecca Reinermann, vicepresidente marketing Opel - sottolinea le qualità della nostra piccola bestseller. Inoltre, supporta la nostra transizione verso la mobilità elettrica. Eccellente e innovativa, non si tratta di una storia per la tv. Al contrario, funziona in tutti i format ed è chiaramente destinata a raggiungere i nostri clienti sui loro canali di comunicazione preferiti. Allo stesso tempo, la campagna è di grande impatto, si caratterizza per la coerenza del messaggio e, soprattutto, è divertente da guardare".

Il video integrale della campagna è disponibile su YouTube.





