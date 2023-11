Controlli in Piemonte e Valle d'Aosta, multe a 497 camionisti

In sette giorni sono stati controllati dalla polizia stradale, sulle strade e autostrade del Piemonte e della Valle d'Aosta, 739 mezzi pesanti, all'interno dell'operazione denominata 'Truck & Bus', coordinata da Roadpol, il network europeo di cooperazione tra le polizie stradali il cui obiettivo è quello di innalzare gli standard di sicurezza sulle strade.

Dal 6 al 12 novembre sono stati contravvenzionati 497 autisti e decurtati dalle patenti di guida 911 punti in totale. Gli agenti hanno ritirato 24 patenti, fermato e sanzionato 10 conducenti per essere stati trovati positivi alle prove alcolemiche, tenendo conto che per gli autisti professionali non è previsto un limite di tolleranza. Sono state in totale 86 le violazioni sui tempi di guida e di riposo, mentre le irregolarità legate al sovraccarico o comunque alle dimensioni e alla sistemazione della merce trasportata sono state 70. Altre infrazioni hanno riguardato il superamento dei limiti di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e irregolarità dei documenti del veicolo e del conducente.



