"Cingoli Rossi", la Fondazione Bulgari ricorda

"Cingoli rossi" è il titolo del docufilm con il quale la Fondazione Bulgari rende omaggio a Edo Ansaloni, pioniere del florivivaismo europeo, cineoperatore e fotografo della Liberazione di Bologna, grande appassionato di motori, scomparso nel 2020.

Il titolo del docufilm, presentato durante una serata al mondo del motorismo storico romano, intende sottolineare il colore rosso con il quale venivano dipinti i cingoli sottratti alla fine della Seconda Guerra Mondiale ai carri armati dismessi dagli americani, e poi riadattati alle macchine agricole.

Un'idea del padre di Edo, Arturo, titolare dell'azienda di famiglia, che ha poi preso piede un po' ovunque.

Edo, da giovane fotoreporter, la mattina del 21 aprile 1945 fu tra i primi testimoni della Liberazione: le sue immagini dei carri armati e dei soldati alleati in via Rizzoli a Bologna hanno fatto il giro del mondo. Dalla sua esperienza della guerra è nato il suggestivo Museo memoriale della Libertà, a San Lazzaro, lungo la via Emilia, che espone i numerosissimi mezzi militari raccolti, una delle collezioni più importanti d'Europa.

Ma soprattutto la passione per i veicoli d'epoca cementò la sua grande amicizia con Nicola Bulgari che, a tre anni della scomparsa, ne ha voluto ricordare i grandi meriti anche imprenditoriali: la proiezione del documentario è stata accompagnata dall'esibizione di due importanti auto americane della collezione Bulgari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA