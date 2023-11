Pecco Bagnaia conquista anche il prestigioso Bmw M Award

A Pecco Bagnaia, fresco vincitore con la Ducati del Campionato MotoGP 2023, è stato assegnato per la seconda volta consecutiva il premio Bmw M Award come pilota più rapido del 2023.

Un anno che è stato significativo anche per il rapporto tra le due e le quattro ruote, in quanto si celebra il 25mo anniversario della presenza di Bmw M come Auto Ufficiale del MotoGP.

Proprio a Valencia, dove ha conquistato il titolo, Bagnaia ha ritirato le chiavi della prestigiosa XM Label Red, il suv ibrido da 653 Cv che costituiva il premio di questa edizione del Bmw M Award.

Come da tradizione Carmelo Ezpeleta ceo di Dorna Sports, (titolare dei diritti della MotoGP) e Franciscus van Meel ceo di Bmw M GmbH hanno assegnato il premio al pilota della Ducati, azienda che per inciso fa parte del Gruppo Audi.

"Il fatto che questo anno Bagnaia abbia vinto il Bmw M Award solo prima del finale della stagione parla da solo - ha detto van Meel - e merita rispetto. Siamo felici di poter onorare questo gran pilota con il nostro miglior modello. E siamo sicuri che si divertirà molto con la Bmw XM Label Red".

Con questa vittoria Bagnaia entra nella lista dei piloti pluripremiati con il Bmw M Award, un 'club' che include la leggenda della MotoGP Valentino Rossi. In tre occasioni 'Vale' si è guadagnato un'auto Bmw M. E la sua passione per questo brand lo ha portato a diventare pilota ufficiale di Bmw M al volante di una M GT3.

Durante l'evento è stata svelata anche la speciale Bmw XM Label Red che nella prossima stagione sarà la Safety Car ufficiale della MotoGP, portando per la prima volta sui circuiti del Campionato i vantaggi di un sistema propulsivo elettrificato.



