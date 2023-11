L'Argentario Golf & Wellness Resort nei Luxury Hub Mercedes

Arriva una nuova partnership per Mercedes-Benz Luxury Hub, quella con l'Argentario Golf & Wellness Resort che, insieme al Phi Beach Club di Baja Sardinia, al Rifugio Emilio Comici a Selva di Val Gardena, al Falkensteiner Hotel Kronplatz, nel cuore di Plan de Corones, ed al ristorante stellato D'O di Davide Oldani, a Cornaredo (MI), consentono di condividere esperienze esclusive in alcune tra le località più rinomate e conosciute del territorio italiano. Nello specifico, l'Argentario Golf & Wellness Resort, con i suoi 77 ettari di paesaggi incontaminati nella Maremma Toscana, oltre a rappresentare uno dei golf club più apprezzati in Italia, è un esempio virtuoso di sostenibilità; un valore che, partendo dal concept progettuale stesso, è divenuto nel tempo l'essenza stessa di tutte le attività all'interno del complesso.

"L'esperienza è un elemento centrale del nostro modello di comunicazione - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile marketing experience di Mercedes-Benz Italia - la forza del nostro brand si esprime attraverso una parte razionale ed una emozionale, equivalenti e di pari importanza.

Performance e sostenibilità sono i due elementi da cui è scatuturita questa nuova partnership".

"Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Resort il Mercedes-Benz Luxury Hub - ha aggiunto Augusto Orsini, presidente Argentario Golf Club - progetto innovativo di promozione e condivisione di uno dei massimi brand di lusso, attento alla sostenibilità e allo spirito green che, da sempre, contraddistingue l'Argentario Golf & Wellness Resort".

