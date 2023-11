A Firenze 9 nuove auto elettriche per i vigili urbani

A Firenze sono entrate in servizio le nuove auto elettriche della polizia municipale: si tratta di nove vetture a batteria 'Seres 3', acquistate tramite gara aperta e finanziate con fondi europei. Come spiega Palazzo Vecchio le auto, otto con insegne del Corpo e una in allestimento esterno civile, sostituiscono altrettante vecchie vetture con un duplice risultato: il rinnovamento del parco mezzi della polizia municipale e la riduzione le emissioni inquinanti secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale.

"Continua il rinnovo del parco mezzi della polizia municipale - ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti -.

Dopo le auto ibride, da oggi sono in strada quelle totalmente elettriche. Con questa ultima fornitura dotiamo il corpo di auto nuove e più funzionali nel rispetto dell'ambiente con la scelta di veicoli elettrici coerentemente con l'impegno dell'Amministrazione che, in tutti i settori, predilige sempre più mezzi meno inquinanti".



