Autovelox killer nel Padovano, 60mila multe annullate

Saranno annullate, in autotutela, le 60mila multe rilevate dall'autovelox 'killer' di Cadoneghe, nel Padovano. La decisione è stata annunciata oggi, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco Marco Schiesaro, sulla scorta del parere pro veritate orale che è stato reso dall'avvocato Antonio Greco.

Il Comune procederà all'annullamento in autotutela, "ricorrendo l'illegittimità, e ricorrendo l'interesse pubblico, cosa che si configura per esempio sia per tutte le sanzioni per le quali non sono scaduti i termini per ricorrere, sia per tutte quelle per le quali sono già state ricevute le istanze di annullamento in autotutela, sia pure per tutte quelle per le quali ancora l'istanza non è stata presentata e lo sarà nei prossimi giorni".

I motivi dell'annullamento sono diversi, e il ricorso all'autotutela va distinto in base alle tipologie di sanzioni.

Ad oggi sono già state annullate già oltre 16.000 verbali, e anche oggi il Comandante ha annullato altre sanzioni. Da domani mercoledì 29 novembre, i cittadini potranno rivolgersi al Comando della Polizia Locale, per essere aiutati e ricevere il modulo di domanda di annullamento in autotutela che potrà essere scaricato anche dal sito del Comune. Di questo sarà informata anche la competente Procura della Corte dei Conti "perché possa rivalersi, insieme al Comune, su chi questo danno - secondo il Comune - l'ha provocato".

Schiesaro sottolinea la sua posizione garantista, "che era d'obbligo e doverosa, e man mano che la situazione evolveva si è fatta largo la convinzione che dei funzionari non avessero fatto adeguatamente il proprio lavoro. Ed è stato a quel punto che sono andato personalmente dai carabinieri rappresentando ciò che solo in quel momento avevo saputo e scoperto".

La denuncia ha dato così le mosse per l'avvio dell'indagine della Procura, tutt'ora in corso, ed è stata propedeutica per la successiva indagine interna, «avviata su mio impulso - prosegue Schiesaro -, nel rispetto di ruoli e funzioni, garantendo l'ente e i cittadini".



