Abitacoli vegani per Corsa Electric e tutta gamma EV Opel

Le autovetture elettriche e i commerciali leggeri alimentati a batterie di Opel, nuova Corsa Electric in testa, prevedono abitacoli con finiture vegane, realizzate cioé senza ricorrere a materiali e sostanze di origine animale. Per la fattura degli interni di tali modelli, infatti, il costruttore tedesco impiega, tra l'altro, poliuretano (Pu) o cloruro di polivinile (Pvc), che sono anche riciclabili. Al momento questa scelta, particolarmente attenta alla sensibilità degli automobilisti 'vegani', viene proposta anche su alcuni modelli dotati di motore a combustione interna: si tratta delle Opel Astra berlina e famigliare Sports Tourer, anche ibride plug-in, del Vivaro e del Movano. Al riguardo, da Russelsheim sottolineano: "Opel dispone già di un'interessante gamma di veicoli 'vegani" per i clienti che desiderano applicare lo stile di vita 'animal friendly' alla propria mobilità. Con il mercato globale dei prodotti vegani che si prevede continuerà a crescere costantemente e Opel che spinge per fornire soluzioni di mobilità sempre più sostenibili in tutta la sua gamma, i nuovi modelli introdotti dal marchio con il Blitz amplieranno ulteriormente l'offerta vegana in futuro".

