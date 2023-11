A Singapore un hotel di lusso costruito con bus dismessi

A Singapore apre il primo hotel di lusso del Sudest asiatico realizzato con autobus dismessi. Viaggiare su un bus di Singapore costa solo un dollaro locale, ma dormire in uno di essi ne costa 398. The Bus Collective è il primo resort hotel della regione a riconvertire gli autobus pubblici dismessi in camere d'albergo di lusso. Il progetto ha rinnovato 20 bus che un tempo erano di proprietà di Sbs Transit, l'operatore del trasporto pubblico di Singapore, conferendo loro un rinnovato scopo nel settore dell'ospitalità.



