Torino, in un anno oltre 39mila multe per divieto di sosta

Nel 2023, da inizio anno al 21 novembre, sono state 65mila 552 le multe inflitte a Torino, di cui 39mila 565 per sosta irregolare e 25mila 987 per comportamenti irregolari alla guida. I dati sono stati illustrati in Consiglio comunale dall'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero, in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

L'assessora ha spiegato che "le aree in cui sono state rilevate più sanzioni sono le circoscrizioni 5, 1, 8 e 7".

Relativamente ai verbali effettuati con le telecamere da pattuglie in borghese, delle quali chiedeva conto l'interpellanza, Pentenero ha precisato che "qualora durante il servizio di controllo a mezzo videocamera si rilevi la presenza del conducente il fotogramma non viene utilizzato per l'accertamento ma si procede alla contestazione".

"L'uso delle videocamere - ha spiegato - consente, soprattutto quando il numero di veicoli in sosta irregolare è elevato e ci si trova in prossimità di luoghi di ritrovo, di applicare in maniera concreta il principio di uguaglianza, o diversamente verrebbero favoriti i trasgressori che hanno posteggiato più lontano rispetto al luogo di inizio del divieto.

Infine - ha concluso -, l'uso di tale strumentazione, consente agli agenti di operare in sicurezza soprattutto in alcuni contesti cittadini, come le aree della movida".



