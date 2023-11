Roma Servizi Mobilità, 'sistema nuova Ztl pronto in estate '26'

Il sistema dei varchi elettronici perla nuova Ztl Fascia Verde di Roma non sarà terminato e operativo prima dell'estate del 2026. E' quanto è emerso questa mattina nel corso della seduta della commissione capitolina Giubileo presieduta da Dario Nanni.

Tra le audizioni della mattina, quella di Stefano Brinchi, dirigente di Roma Servizi per la Mobilità, che ha dato conto dell'intervento giubilare da 12,2 milioni di euro e che riguarda proprio questo servizio. In particolare, l'intervento riguarda il completamento degli accessi alla Fascia Verde, quindi la fornitura e l'installazione dei varchi, e la realizzazione del Sistema di Centro hardware e software per gestire la Congestion Charge, e che sarà "applicato ai varchi già esistenti che servono oggi per il controllo dei bus turistici e delle merci e può essere esteso al monitoraggio di tutti i veicoli in ingresso".

I due interventi, ha spiegato il dirigente, sono stati avviati con la convenzione tra Rsm e Società Giubileo 2025 a luglio scorso, e la conclusione è prevista per la metà del 2026.

Il finanziamento è di 12,2 milioni di euro. Brinchi ha fornito i passaggi intermedi: l'affidamento della gara è previsto nel terzo trimestre del 2024, la fine dell'esecuzione con l'installazione e il collaudo entro il terzo trimestre del 2025.

Nel quarto trimestre 2025 il rilascio delle prime funzionalità in esercizio ed entro giugno 2026 il completamento e lo sviluppo delle funzionalità. Al momento, ha spiegato ancora il dirigente di Roma Servizi per la Mobilità, sono già stati acquistati i primi 40 varchi, attraverso una procedura pubblica già attiva e per questi primi 40 sono state avviate le progettazioni per l'installazione.

Entro dicembre, poi, sarà pubblicata la gara per la realizzazione del Sistema di Centro. I prossimi passi saranno l'avvio delle conferenze dei servizi per approvare i progetti di installazione dei varchi elettronici; la pubblicazione della gara per il completamento della fornitura dei varchi; la pubblicazione della gara per la realizzazione delle opere necessarie alla installazione dei varchi. "I 12,2 milioni - ha spiegato Brinchi in commissione - servono per il completamento dell'installazione dei varchi sul perimetro della fascia verde, perché ce ne sono di mancanti: su 200 circa, il 25% sono stati realizzati con il finanziamento Pon, gli altri sono finanziati con questo intervento che vedrà la conclusione entro il secondo trimestre 2026. Con la stessa somma verrà sviluppato il Sistema di Centro sia per la fascia verde che per la Ztl Vam (veicoli a motore). Il Sistema di Centro sarà calibrato da qui al 2026 rispetto alle azioni che l'amministrazione vorrà mettere in campo rispetto all'accesso alle zone. I sistemi saranno tarati su queste regole. Un veicolo euro 0 - ha portato a titolo d'esempio il dirigente - si decide che può entrare 1 oppure 100 volte. Quando passa sotto al varco gli viene letta la targa, e viene verificato se ha o non ha l'impianto gpl. L'automobilista allora può essere avvisato se ha consumato un 'passaggio', oppure se ha percorso tot chilometri se ha scelto di utilizzare il sistema move-in. Il rilascio completo del sistema - ha ribadito infine - è previsto entro il secondo trimestre del 2026".



