Fia WEC 2024: Fuoco e Pier Guidi sulle hypercar Ferrari ufficiali

Con la pubblicazione della entry-list di vetture e team che parteciperanno al FIA WEC 2024 inizia il conto il rovescia che terminerà con il primo atto stagionale, in scena sul tracciato di Lusail, in Qatar, il 2 marzo. Per il secondo anno Ferrari - AF Corse sarà al via nella top class con le due 499P numero 50 e 51. I primi piloti annunciati sono rispettivamente Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi, già protagonisti della stagione 2023 terminata a inizio novembre in Bahrain, mentre gli altri piloti ufficiali della Casa di Maranello che andranno a completare gli equipaggi saranno comunicati prossimamente.

Tra le novità, inoltre, vi è la partecipazione di una terza vettura del Cavallino Rampante. Il Comitato di selezione del FIA WEC, infatti, ha approvato l'iscrizione della Ferrari 499P che sarà portata in pista dal team AF Corse attesa in griglia di partenza nella classe Hypercar. Sulla vettura numero 83 vi sarà Robert Kubica, il polacco classe 1984 che nel 2024 difenderà i colori del team italiano.

Il calendario del FIA World Endurance Championship 2024 prevede otto round, uno in più rispetto alla precedente stagione. Dopo l'esordio in Qatar, che per la prima volta ospiterà la rassegna iridata organizzando il Prologo (24-25 febbraio) e il round inaugurale, appuntamento a Imola (Italia; 21 aprile), Spa-Francorchamps (Belgio; 11 maggio), Le Mans (Francia; 15-16 giugno), San Paolo (Brasile; 14 luglio), COTA (Usa; 1 settembre), Fuji (Giappone; 15 settembre), Bahrain (2 novembre).



