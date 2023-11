Formula E: Rocca, ottimista che tornerà nel Lazio dal 2025

"E' andato molto bene, sono molto ottimista. C'è del lavoro da fare, anche con l'Aci che è proprietaria di Vallelunga. Mi ha chiarito quali sono stati i motivi per cui loro sono stati forzati a spostarsi a Misano. Io ritengo che il Lazio e Roma non possano essere privati di un campionato così importante. Sono ottimista che possa ritornare nel Lazio già dal 2025". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito all'incontro avuto ieri con il presidente del Campionato automobilistico di Formula E, Alejandro Agag.



