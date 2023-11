Aea, la Pianura padana tra le aree Ue dove lo smog è più nocivo

Nel 2022, l'Ue e i suoi Stati membri hanno contribuito con oltre 40 miliardi per sostenere i Paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni di gas serra e ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici. Le cifre sono state ufficializzate ieri dal Consiglio Ue, che parla di "un progresso significativo rispetto agli anni precedenti". Nel complesso, l'Ue ha erogato 28,5 miliardi di euro di finanziamenti per il clima da fonti pubbliche e mobilitato 11,9 miliardi di finanziamenti privati.

Oltre il 54% dei 28,5 miliardi di euro di finanziamenti pubblici per i Paesi in via di sviluppo, spiega il Consiglio Ue in una nota, è stato dedicato all'adattamento climatico o all'azione trasversale (iniziative di mitigazione e adattamento), con quasi la metà dei finanziamenti totali (quasi il 49%) sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

"L'Ue e i suoi Stati membri sono determinati a continuare a rispettare gli impegni assunti a livello internazionale in materia di finanziamenti per il clima, per raggiungere l'obiettivo collettivo dei Paesi sviluppati di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno, valido fino al 2025", recita una nota del Consiglio Ue.

Polonia, Italia e Germania sono, nell'ordine, i Paesi europei dove lo smog fa più danni alla salute. Lo rileva il rapporto annuale dell'Agenzia europea dell'ambiente, con dati riferiti al 2021. In Italia, 46.800 morti sono attribuibili all'esposizione al particolato sottile Pm2.5, responsabile di 415.400 anni di vita persi (701 ogni 100mila abitanti). In generale, indica l'Agenzia, dal 2005 al 2021 la situazione è migliorata, con le morti attribuibili al Pm2.5 nell'Ue a 27 calate del 41%, a 253mila morti l'anno. Ma il 97% della popolazione urbana è esposto a concentrazioni di Pm2.5 superiori al livello guida stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. "L'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla nostra salute rimane ancora troppo elevato - ha dichiarato la direttrice dell'Aea Leena Yla Mononen - la notizia positiva è che le autorità a livello europeo, nazionale e locale stanno agendo per ridurre le emissioni attraverso misure come la promozione del trasporto pubblico o della bicicletta nei centri urbani e attraverso l'aggiornamento della legislazione".

La Pianura padana si conferma una delle aree con l'aria peggiore d'Europa, con oltre 89 morti ogni 100mila abitanti attribuibili al particolato sottile (Pm2.5), come nei Paesi orientali dell'Ue. Il dato emerge dal rapporto annuale dell'Agenzia europea per l'ambiente sulla qualità dell'aria, con dati riferiti al 2021. Visto l'alto reddito procapite, la Pianura padana è inoltre in controtendenza rispetto al dato che vede coincidere le regioni più inquinate con quelle a minor reddito dell'Ue. Nel 2021, è stata una centralina smog di Cremona a rilevare la concentrazione media annua più alta di Pm2.5 del Paese, a 26 microgrammi al metro cubo, di un microgrammo superiore ai limiti Ue e di oltre cinque volte superiore alle linee guida dell'Oms. Secondo le stime preliminari nel 2022, le centraline che hanno rilevato le situazioni più problematiche sono a Borgomanero (Novara) e alla centrale Enel di Torchiarolo (Brindisi). Il rapporto Aea di quest'anno è accompagnato anche dall'aggiornamento dell'app Air Quality Index, che ora offre ai cittadini europei la possibilità di controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA