Lo sciopero dei lavoratori Tesla in Svezia ha raggiunto la quarta settimana senza alcun segno di risoluzione nel conflitto. Kurt Eriksson, negoziatore incaricato di mediare tra la filiale svedese di Tesla e il sindacato If Metall, ha sottolineato la mancanza di libertà d'azione dell'azienda svedese. "Non hanno il potere di negoziare. È un ordine di Elon Musk", ha dichiarato Kurt Eriksson al quotidiano svedese Dagens Industri.



