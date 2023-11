Nardella, piano da 10 milioni in più per sicurezza stradale

"Abbiamo varato un piano per aumentare gli investimenti sulla sicurezza e manutenzione stradale di oltre 10 milioni di euro per i prossimi mesi. Sono risorse aggiuntive rispetto al passato". È quanto ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa sulla sicurezza stradale.

Nel dettaglio, ha aggiunto Nardella, "stiamo parlando di circa 1,5 milioni in più tra contributi alle associazioni e rafforzamento dell'ufficio di sicurezza stradale. Poi 3,9 milioni di incremento sulla manutenzione straordinaria delle strade; 1,1 milioni sulla manutenzione ordinaria attraverso il miglioramento della segnaletica orizzontale. Ci sarà poi un progetto specifico in via Lungo l'Affrico per 1,5 milioni, abbiamo incrementato anche l'accordo quadro per la sicurezza stradale legata agli attraversamenti agli incroci con un investimento di 760mila euro". Tra le risorse anche "640mila euro per la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, 800mila euro in più sullo smart lighting e 400mila euro per l'avvio della smart city control room".

Proprio sulla smart city control room, ha concluso Nardella, "partiremo entro l'anno. È uno strumento di alta tecnologia che ci consentirà attraverso il sistema della videosorveglianza e della sensoristica, di avere un controllo sempre più specifico delle nostre strade ed anche dei comportamenti dei conducenti.

Tutto questo non basta, occorre investire sulle persone. Non smetteremo mai di lavorare insieme alle associazioni perché è giusto far sentire la vicinanza concreta, fattiva, dell'amministrazione comunale a quelle associazioni che hanno avuto la forza di trasformare una tragedia in una opportunità per aiutare i giovani. L'associazione Borgogni è una delle più attive in assoluto. Spesso, anzi quasi sempre, le cause degli incidenti sono la distrazione e la velocità. Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che andare in macchina senza rispettare le regole e senza precauzione, è come imbracciare un'arma mortale".

Sulla cittadella della sicurezza "ne abbiamo parlato con Valentina Borgogni, la nostra intenzione è andare incontro a questo progetto. Dobbiamo fare le ultime verifiche tecniche, di compatibilità dal punto di vista urbanistico e del consumo del suolo".

Durante la conferenza stampa è stato anche annunciato che l'1 dicembre al Tuscany Hall si terrà la cena annuale di beneficenza 'Guida la tua vita' dell'associazione Borgogni, nata nel 2004 per ricordare la memoria di Gabriele, ucciso a soli 19 anni da un automobilista che guidava in stato di ebbrezza.

I fondi che saranno raccolti serviranno per sostenere tre progetti: il proseguimento di 'Mai più soli dopo un incidente stradale' a cui quest'anno hanno aderito 27 Comuni della Città metropolitana di Firenze e oltre 300 psicologi, il progetto di pet therapy nel reparto di unità spinale di Firenze e l'aiuto nell'acquisto di protesti per persone economicamente svantaggiate. Tra le novità anche l'istituzione del premio di laurea 'Gabriele Borgogni', riconoscimento che coinvolge le facoltà di Scienze della comunicazione e giornalismo, giurisprudenza, ingegneria e psicologia.

"La serata è un appuntamento che coinvolge oltre 500 persone, tra vecchi e nuovi sostenitori - ha detto la presidente dell'associazione Borgogni, Valentina Borgogni -, ed è un'opportunità non solo per stare insieme, ma anche per raccontare gli obbiettivi raggiunti nell'anno che sta per chiudersi e informare sui nuovi progetti da perseguire per l'anno nuovo".

"È importante partecipare alla serata di beneficenza dell'Associazione Gabriele Borgogni - ha affermato il sindaco Dario Nardella - perché la sicurezza stradale è un tema sempre più sentito nelle nostre città ed è fonte di grande dolore soprattutto quando si perde una vita. Partecipare vale la pena perché l'associazione Gabriele Borgogni è diventata una grande famiglia e perché così facciamo qualcosa di utile per la comunità".



