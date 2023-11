In un libro la storia dell'automobilismo di Siracusa

Sarà presentato sabato 25 novembre, alle 11, nel Salone di Rappresentanza dell'Automobile Club Siracusa, alla presenza del presidente Pietro Romano e dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente e delle autorità cittadine, il libro "Il Circuito di Siracusa" a cura di Giovanni Giunta.

L'opera ripercorre la nascita e lo sviluppo dello sport automobilistico a Siracusa, che vide il suo momento di splendore a partire dagli anni 50 con la creazione del circuito da parte dell'Ente Autonomo Circuito di Siracusa (E.A.C.S.). In quegli anni Siracusa fu protagonista di 16 Gran Premi, oltre che di altre competizioni sportive automobilistiche e motociclistiche.

Insieme a una ricca galleria di immagini, il libro racconta il dietro le quinte delle gare: gli aneddoti, le fitte corrispondenze tra le scuderie e gli organizzatori, le richieste dei piloti, i rapporti con le istituzioni pubbliche e la costante ricerca di finanziamenti che, pure nei nel dopoguerra non mancarono. Nei racconti di Giovanni Giunta, insieme ad addetti ai lavori, funzionari, politici, giornalisti, sfilano sportivi che hanno fatto la storia dell'automobilismo: Fangio, Villoresi, Ascari, Farina, Brooks, solo per citarne alcuni.

Composta da 500 pagine, l'opera illustra la nascita delle prime manifestazioni sportive organizzate a Siracusa, la costituzione dell'Ente Autonomo Circuito di Siracusa e dedica un capitolo a ciascuno dei Gran Premi disputati dal 1951 al 1958; è, inoltre, corredata di documenti inediti custoditi presso l'Automobile Club Siracusa e di illustrazioni fotografiche provenienti da archivi privati e da quello personale dell'autore.

Giunta, a lungo collaboratore dell'Ente nella veste di Responsabile dell'Ufficio Sportivo dell'Automobile Club Siracusa, vanta una lunga esperienza nell'ambito sportivo automobilistico avendo svolto le funzioni di Commissario Sportivo, Commissario Sportivo Nazionale Fuoristrada, Direttore di Gara Velocità in Circuito. E' docente nei corsi ACI per la formazione degli Ufficiali di Gara e per il conseguimento della prima licenza sportiva di pilotaggio. Al primo volume ne seguirà un secondo dedicato alla storia delle manifestazioni organizzate nel periodo 1959/1969.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA