Gucci, Ferrari e Prada tra i marchi di maggior valore

Best Global Brands 2023, lo studio di Interbrand sui 100 marchi globali a maggiore valore economico, vede rappresentata l'Italia da Gucci (34esima nella classifica), Ferrari (70esima) e Prada (86esima) con gli ultimi due, gli unici italiani anche nella proprietà, che si collocano anche tra i 15 marchi a maggior crescita, rispettivamente con +16% e 12%.

A livello globale Apple si conferma al primo posto per l'undicesimo anno consecutivo ed è il primo brand il cui valore supera la soglia di mezzo trilione di dollari mentre Microsoft e Amazon restano rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. E' invece Airbnb (46esima) a registrare la crescita più rapida in termini di valore (+22%).

I settori che segnano la migliore performance sono tuttavia quelli dell'automotive (+9%) e del lusso (+6,5%): Bmw (decima) entra per la prima volta nella top 10, Zara (43) e Sephora (97) sono le star del retail con un valore del brand in aumento rispettivamente del 10% e del 15%.

Tra le compagnie assicurative la tedesca Allianz si conferma il brand assicurativo numero uno al mondo e per la prima volta supera la soglia dei 20 miliardi di dollari per valore del marchio (+11,5%).



