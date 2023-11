Tutto il senso di Dacia Jogger per il mondo dell'outdoor

Dalla filosofia di costruzione di un coltellino svizzero a quella della realizzazione di un'autovettura. La strategia è quella utilizzata da Dacia per la tuttofare Jogger, tra capacità di adattamento a tutte le necessità e spazio a volontà per le passioni.

L'abitacolo di Dacia Jogger può infatti vantare più di 52 possibili configurazioni, così da poter accompagnare la quotidianità delle famiglie che lo scelgono, tanto quanto le mutevoli esigenze di chi svolge attività all'aria aperta dei più differenti generi.

Lo spazio posteriore, tanto per cominciare, è composto da una panchetta da tre posti ripiegabile 2/3-1/3 a livello di schienale e seduta (seconda fila) e, nella versione a 7 posti, due sedili singoli ripiegabili ed amovibili (terza fila). La massima capacità di carico è pari a 2.094 litri.

Grazie all'altezza di carico (661 mm) ed alla lunghezza del pianale del bagagliaio (oltre 1.100 mm nella versione a 5 posti), è semplice trasportare orizzontalmente anche un passeggino ed una bicicletta da bambino senza doverli smontare.

Jogger non è pensato solo per le famiglie ma anche per chi ama le attività all'aria aperta. Si propone infatti come compagno ideale di chi ha bisogno trasportare tutta l'attrezzatura da escursionismo, gli strumenti per il fai da te o gli animali da compagnia, semplicemente rimuovendo i sedili della terza fila.

Per facilitare il posizionamento del carico e rendere sicuro il trasporto, il bagagliaio è dotato di tenditori elastici e quattro anelli di ancoraggio. Può anche avere fino a 3 prese da 12 V, di cui una nel bagagliaio. per gli amanti dei viaggi en plein air, poi, Jogger propone anche l'avventura del Pack Sleep, accessorio della gamma Dacia InNature che consente di allestire Jogger, sia nella versione 5 che 7 posti, come fosse un camper.

Grazie ad un ingegnoso lavoro di cerniere, la struttura di legno, adatta alle dimensioni del bagagliaio di Jogger, si apre in meno di 2 minuti per formare un grande letto matrimoniale con tanto di materasso. Quest'ultimo occupa tutta la parte posteriore dell'auto, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone del bagagliaio.

Quando la struttura del Pack Sleep è chiusa nel bagagliaio di Jogger, è disponibile un volume di carico di 220 litri.

L'ingegneria del cassone di legno consente di accedere in qualsiasi momento alla zona bagagli, sia quando il pack è chiuso sia quando è aperto.

La struttura rimane invece completamente nascosta quando il copri bagagli è chiuso. Inoltre, l'area di stoccaggio della struttura del Pack Sleep può essere ribaltata all'indietro formando un ripiano che consente, per esempio, di consumare un pasto comodamente al riparo grazie al portellone aperto di Jogger.

In aggiunta, una tenda (accessorio) può essere collegata al portellone, per creare un ampio spazio abitabile nella parte posteriore del veicolo, in grado di ospitare fino a 3 persone.

La tenda misura 560 cm di lunghezza, 220 cm di larghezza e un'altezza di 170 cm. In tessuto impermeabile e facile da trasportare all'interno dell'apposita borsa, la tenda permette di trasformare la vettura in un vero e proprio campo base.

