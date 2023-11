Fiat Fastback raggiunge traguardo delle prime 50.000 unità

Presentata sul mercato brasiliano alla fine dello scorso agosto, la Fiat Fastback ha raggiunto in poco più di un anno il traguardo delle prime 50.000 unità prodotte. Assemblata nel Polo Automotivo Stellantis di Betim, la Suv sportiva del marchio italiano oggi viene offerta localmente in cinque varianti. Tra queste è inclusa anche una proposta marchiata Abarth.

La Fastback è in listino in Brasile con potenze tra 130 e 185 Cv e coppia massima rispettivamente di 200 e 270 Nm, per uno scatto da 0 a 100 km/h che nella variante marchiata con lo Scorpione è di soli 7,6 secondi.

Da alcune settimane in vendita anche in Ecuador, questa sport utility dalle linee filanti di 4,42 metri di lunghezza è stata pensata principalmente per soddisfare le richieste degli automobilisti dell'America latina.

"La Fastback è un veicolo che esemplifica perfettamente lo scenario attuale di Fiat, in particolare per quanto riguarda la percezione del valore del marchio e dei suoi prodotti - spiega Herlander Zola, vice-presidente Fiat e Abarth per l'América del Sud -. Unisce un design unico, comfort, tutta la funzionalità del suo bagagliaio da 600 litri, tecnologia e le prestazioni dei motori 1.0 Turbo 200 e 1.3 Turbo 270. Come se non bastasse, la famiglia Fastback si sta allargando e si è appena arricchita di un membro molto avvelenato: la nuova Abarth Fastback, che porta con sé una proposta ancora più sportività. La nostra Suv coupé sta già facendo la storia".

