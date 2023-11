Audi ed H-Farm ancora insieme per le nuove generazioni

Dagli eventi alla sostenibilità, passando per nuovi approcci di comunicazione, sono i pilastri sui quali si fonda, dal 2028, la partnership tra Audi e H-Farm.

Audi Italia ha infatti puntato alla collaborazione con la piattaforma d'innovazione H-Farm, in cui soluzioni per l'imprenditoria, formazione e sviluppo di startup trovano una sintesi.

In funzione del fatto che per per Audi tecnologia e ambiente devono procedere di pari passo e convergere, il marchio dei quattro anelli è diventato attore protagonista di un processo di trasformazione, giocando di anticipo attraverso lo sviluppo di tecnologie avanguardistiche.

Come per H-Farm le nuove generazioni sono al centro della trasformazione digitale ed hanno l'opportunità di guidare la società verso obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale, così Audi, nella sua visione industriale, procede con un approccio antropocentrico e multidisciplinare finalizzato a riprogettare l'intero ciclo vita delle vetture.

Proprio per approfondire come tecnologie quali l'intelligenza artificiale combinata a soluzioni basate sull'economia circolare possano realmente incidere sulla sostenibilità di un sistema industriale complesso, lo scorso 16 novembre si è tenuto presso il campus l'incontro 'Re-innovation'.

Durante il talk, i protagonisti del cambiamento e del progresso hanno dialogato sulla società del futuro, partendo dagli strumenti che ci mette a disposizione la tecnologia per arrivare a nuovi modelli di azione e di pensiero più responsabili e più sostenibili.

Sul palco, Fabrizio Longo, direttore Audi Italia, si è confrontato e interrogato sul rapporto tra AI e uuman centricity e sulla loro complementarietà, con Barbara Mazzolai, biologa e pioniera della robotica bio-ispirata e Andrea Moccia, Fondatore e Direttore di Geopop, per parlare di innovazione, tecnologia e cambiamenti sociali.

All'appuntamento e all'approfondimento hanno preso parte anche i 5 ragazzi di We Generation, il progetto rivolto a studenti universitari promosso da H-Farm e Audi, che quest'anno è giunto alla sesta edizione. Il programma di formazione dedicato ai giovani talenti offre agli studenti l'opportunità di lavorare a uno specifico progetto con il coinvolgimento in attività formative dedicate.



