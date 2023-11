Suzuki Première Show al via nelle concessionarie

Dopo essersi presentata al pubblico di Eicma, le novità Suzuki 2024 sono pronte a dar vita al Première Show. La Gsx-S1000Gx e la Gsx-8R saranno infatti protagoniste di due eventi itineranti, ciascuno dei quali prevede una serie di serate speciali, che si svolgeranno presso alcune concessionarie Suzuki.

A partire dal 20 di novembre, ciascun filone del Première Show si articolerà su 27 tappe e toccherà in totale undici regioni, coprendo un'ampia parte del territorio nazionale e spaziando dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia. Gli eventi Première Show si terranno negli orari e nelle modalità scelte da ciascun concessionario.

Durante ogni appuntamento gli appassionati potranno guardare da vicino le moto, anche se non sarà per il momento possibile fare una prova su strada.

Il personale Suzuki sarà a disposizione per rispondere a ogni domanda e a soddisfare qualsiasi curiosità.

Delle due moto protagoniste dell'iniziativa, la Gsx-S1000Gx è quella pensata per offrire il massimo delle prestazioni e della versatilità, unito al meglio della tecnologia oggi disponibile nel mondo delle due ruote. La Gsx-8R, dal canto suo, è una sportiva di nuova concezione in equilibrio tra fruibilità, prestazioni e piacere di guida.



