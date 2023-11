I carabinieri di Sant'Antimo (Napoli), avvertiti dal 112, sono intervenuti in via Oleandri dove hanno sorpreso un 41enne che stava forzando lo sportello di una Suzuki Swift.

L'uomo, Marin Mihaita, già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di fuggire gettando un arnese ma poco dopo è stato bloccato dai militari. L'arrestato è ora in attesa di giudizio.





