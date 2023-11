Pichetto, 'l'elettrico è autostrada, ragioniamo su biofuel'

"Lo step di verifica del 2026 è stato posto" dall'Unione europea per limitare l'uso di veicoli diesel e a benzina "ma non dobbiamo formalizzarci, potrebbe essere prima o dopo", anche se per il settore automotive "l'elettrico è l'autostrada, il percorso principale". Ne è convinto il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel suo intervento in video collegamento all'inaugurazione della fiera FutureMotive Expo e Talks alla Fiera di Bologna.

"Lo dice uno che ha sempre sostenuto che non era corretto impostare" l'evoluzione tecnologica dei motori "con il vincolo dello strumento elettrico" perché in futuro si potrebbero sviluppare "dei motori a biogas a emissioni zero", aggiunge il ministro. Per questo "stiamo facendo un ragionamento come ministero, come governo e come Paese sui biofuel, che hanno un minimo di emissione che tuttavia deve essere compensata dalla captazione. Se compensata - conclude Pichetto Fratin - c'è un'opportunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA