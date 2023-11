Horizon Automotive prosegue il suo percorso di formazione

Un percorso di formazione firmato Horizon Automotive, che punta all'importanza di un'adeguata preparazione per massimizzare l'utilizzo delle diverse piattaforme all'interno del proprio ecosistema. Il progetto formativo della tech-mobility company specializzata nel settore dei servizi di mobilità, dopo una prima giornata di formazione svoltasi a Milano lo scorso aprile, ha fatto tappa nei giorni scorsi a Verona, con un particolare focus su 'L'ecosistema tecnologico di Horizon Automotive: come sfruttarlo al meglio nelle vendite'.

Durante la giornata, a cui hanno presenziato circa un centinaio di professionisti del settore, l'attenzione si è concentrata sull'implementazione di strategie pratiche per la gestione del contesto B2B. Sono stati esaminati gli strumenti tecnologici peculiari del modello di business, tra cui l'Horizon Mobility Platform, Salesforce e l'Horizon Digital Marketplace.

L'obiettivo principale di questo percorso di formazione è di migliorare e facilitare l'esperienza complessiva di noleggio a lungo termine, sia per gli operatori che per i clienti, garantendo un livello superiore di interazione tra le varie componenti del sistema Horizon.

Un ulteriore elemento ispiratore lungo l'intero percorso formativo, è la partecipazione di ospiti, come l'atleta italiano Franco Collè, campione di ultra-trail, che a Verona ha condiviso la sua testimonianza, dimostrando come la perseveranza, la motivazione e la preparazione permettono il superamento di qualsiasi ostacolo.



