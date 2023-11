Per Ferrari SF90 XX Stradale è record sul giro per auto omologate

È stato dichiarato oggi il tempo più veloce sul giro del circuito di Fiorano mai ottenuto finora da una vettura omologata per uso stradale. La SF90 XX Stradale, nuova Ferrari in versione speciale in grado di erogare 1030 cv e derivata dalla SF90 Stradale, ha infatti fatto registrare un crono di 1' 17" 309. La vettura, guidata da Raffaele de Simone, Ferrari Head of Development Test Driving, è stata equipaggiata con cerchi in carbonio e pneumatici ad alte prestazioni Michelin Cup2R, dimostrandosi oltre 1,4 secondi più veloce del tempo fatto registrare dalla SF90 Stradale in versione Assetto Fiorano con gli stessi pneumatici.

Il test si è svolto in data 16 ottobre 2023, nel corso delle prove stampa di lancio della vettura, alla presenza di alcuni tra i più importanti giornalisti automotive internazionali che hanno potuto visionare la vettura e scambiare opinioni con gli ingegneri che hanno fatto parte del team di sviluppo, oltre ad assistere alle procedure di preparazione delle prove prestazionali dell'azienda.

Il tempo e la relativa telemetria sono stati registrati e successivamente certificati da un'agenzia indipendente, specializzata nei servizi per il mondo degli sport motoristici.

La SF90 XX Stradale sarà in esposizione al Museo Ferrari di Maranello dal 15 dicembre prossimo, corredata da un corner espositivo contenente informazioni e approfondimenti sulla vettura e sul record.

