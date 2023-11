Da Aci Agrigento incontro con giovani su sicurezza stradale

"Alcol, droghe e guida dei veicoli": è il tema dell'incontro organizzato all' l'Istituto Superiore di Secondo Grado "Calogero Amato Vetrano" di Sciacca, dall'Automobile Club Agrigento in occasione della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada il 17 novembre.

La giornata di formazione è rivolta agli alunni tra i 14 ed i 18 anni in procinto di conseguire la patente di guida di autoveicoli o motoveicoli. Lo scopo è quello di far acquisire ai ragazzi una maggiore consapevolezza circa gli effetti negativi sui comportamenti di guida derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche o droghe.

All'incontro interverranno Giuseppina Danile, direttrice dell'Automobile Club di Agrigento e responsabile per l'educazione sulla sicurezza stradale, Salvatore Bellanca, presidente dell'Automobile Club di Agrigento, Carmelina Nobile, presidente dell'Associazione Vittime della Strada sezione provinciale di Agrigento (AIFVS APS AGRIGENTO).

Interverranno, poi, anche alcune mamme di giovanissime vittime della strada, il dottor Paolo Falco, che ha ricoperto fino a poco tempo fa l'incarico di Responsabile del SERT di Ribera, la professoressa Giuseppina Dulcimascolo, referente del progetto di educazione stradale e la dirigente Nellina Librici.

L'incontro è patrocinato dalla SARA Assicurazione, unitmente all'Agenzia Sara di Sciacca, di Maria Concetta Catania, che fornirà ai partecipanti gadget in tema di sicurezza.

Sulla base degli ultimi dati statistici ACI-Istat in tema di incidenti stradali, nella provincia di Agrigento nel 2022 su una popolazione di 412.472 persone e un parco circolante di 403.903 veicoli, si sono verificati 526 incidenti con 20 morti e 774 feriti. L'anno precedente erano stati rispettivamente 476; 15 e 758.



