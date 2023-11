Los Angeles Auto Show conferma, i Saloni sono ancora vitali

Al Salone di Los Angeles saranno presenti i marchi Acura, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Lucid, Mazda, Nissan, Polestar, Porsche, Subaru, Toyota, Volkswagen e Volvo. E molte di queste Case offriranno demo e opportunità di guida dentro e fuori l'area espositiva.

Questo lungo elenco - non più abituale per un evento dedicato al mondo dei motori - evidenzia immediatamente l'importanza della 116ma edizione del Los Angeles Auto Show (affiancato dall'AutoMobility LA dedicato alla transizione energetica) che si svolgerà dal 17 al 26 novembre con la preview per la stampa il giorno 16. Il Salone californiano di quest'anno vedrà il debutto della Electric Avenue, una pista di prova riservata ai modelli completamente a batteria allestita attorno alla South Hall. Vi si potranno ammirare e provare le ultime novità Ev di Cadillac, Chevrolet, Ford, Kia, Lucid, Polestar, Porsche e Volvo.

All'interno della South Hall è stato inoltre predisposto in collaborazione con la Hispanic Press Motor Guild l'EV Discovery Center che offrirà ai visitatori un'opportunità bilingue (inglese e spagnolo) per informarsi sull'intero ecosistema dei veicoli elettrici, sulle ricariche e sugli incentivi.

In occasione del media day del 16 novembre sono previsti i debutti globali per Lucid Gravity, Ford Mustang GT California Edition, Honda Ridgeline TrailSport e Subaru Forester oltre alle novità nordamericane di Acura, Hyundai e Kia.

In calendario molte altre presentazioni come quella del produttore dei camion fuel cell a idrogeno Nikola, del costruttore di superbike elettriche Verge Motorcycles e dei rimorch per il tempo libero Pebble EV, completamente autosufficienti dal punto di vista energetico.

La nuova start-up Aitekx entrerà sulla scena con la presentazione globale del suo veicolo elettrico multifunzione configurabile, mentre la tedesca Hofer Powertrain mostrerà la sua tecnologia che permette di ripristinare 400 km di autonomia in 15 minuti. Attesa anche per le demo di WiTricity la società con sede nel Michigan specializzata nella ricarica wireless che offre la possibilità di predisporre il veicolo elettrico con un accessorio aftermarket.

Da non perdere, sul fronte dei 4x4 e dei pick-up, che tanto piacciono anche ai californiani, le attività organizzate da Ford. Includono la Bronco Off-Roadeo Ride Experience con le salite a 38 gradi della Bronco Mountain e il debutto del Ford Gamer Van, un Transit trasformato in vera lounge su ruote dedicata ai videogiochi grazie alla collaborazione con il brand digitale Full Gaming Squad.

Fedele alle radici di Los Angeles legate al mondo del cinema e dell'intrattenimento, Los Angeles Auto Show celebrerà questi mondi con la prima esposizione pubblica in assoluto della Kevin Hart Kollection (10 muscle car ed auto esotiche personalizzate di proprietà del celebre attore) mentre i fan della serie Fast & Furious potranno vedere numerose auto protagoniste dei diversi film.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA