In pista 50 Lamborghini per il Super Trofeo a Vallelunga

Nello scorso weekend ben 50 vetture hanno preso parte al quinto dei sei appuntamenti del Lamborghini Super Trofeo Europa, che sarà tra i cordoli del circuito capitolino nel prossimo fine settimana, insieme ai protagonisti dei campionati Asia e Nord America, per le World Finals 2023.



Tanti bolidi del Toro riuniti per una competizione sullo stesso tracciato non si vedevano da Spa 2016. Con una vittoria ed un terzo posto nella categoria Pro, rispettivamente in gara 1 e gara 2, Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader, hanno diminuito a soli due punti e mezzo il distacco dal leader di classifica Brendon Leitch, della Leipert Motorsport.

Nella stessa classe Ugo De Wilde e Rodrigo Testa si sono aggiudicati gara 2 con vettura del team dell'Iron Lynx. Passando alla Pro-Am, si segnala il doppio successo con Loris Spinelli e Andrzej Lewandowski del team VSR: una performance che ha consentito al polacco di prendere la testa della classifica. La squadra, che fa capo a Vincenzo Sospiri si è presa soddisfazioni anche nella classe Am, vincendo gara 1 con Giovanni Anapoli e Piergiacomo Randazzo.

Nella medesima categoria, è stato il giovane egiziano Ibrahim Badawy, della Lamborghini Roma by DL Racing, a trionfare in gara 2, guadagnando anche la leadership del campionato con mezzo punto di vantaggio su Gabriel Rindone. Doppio successo per Jürgen Krebs nella Lamborghini Cup, dove l'equipaggio composto da Paolo Biglieri e Petar Matić, della Bonaldi Motorsport, rimane al comando, con sette lunghezze sul tedesco del team Leipert Motorsport.



