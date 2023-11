F1: Circus corre a Las Vegas e GM si prenota per il 2028

La Formula 1 è sempre più a stelle e strisce e nella settimana che vedrà il Circus correre a Las Vegas per la prima volta dopo 41 anni, a puntare sulla regina della velocità è anche il colosso automobilistico americano General Motors. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi la casa di Detroit ha ufficializzato l'intenzione di lanciare la sfida a Red Bull, Ferrari e Mercedes a partire dal 2028 come produttore di motori fornendo i suoi propulsori alla Andretti Cadillac per un team tutto statunitense.

GM si è formalmente iscritta tramite il suo marchio Cadillac come fornitore ufficiale di power unit del Circus in futuro, con l'obiettivo di motorizzare il team Andretti Cadillac che vorrebbe anticipare lo sbarco in Formula al 2025. "Grazie alla nostra profonda esperienza ingegneristica e agonistica - le parole del presidente di General Motors Mark Reuss - siamo certi che riusciremo a sviluppare una power unit di successo per la serie e a schierare l'Andretti Cadillac come un vero e proprio team".

L'ingresso di General Motors in Formula 1, fino a ieri solo "potenziale" considerando l'appoggio alla candidatura di Andretti e ora ben più sostanziale, è certamente una mossa che va in direzione della famiglia del campione del mondo 1978 e del figlio Michael per costruire un team interamente statunitense, con base, telaio e motore interamente pensati e costruiti Oltreoceano. Il piano di Andretti riguarda non solo le componenti tecniche, ma anche i piloti. Per il possibile esordio in F1 non è infatti un mistero che l'ex pilota della McLaren punti fortemente su Colton Herta, giovane stella del campionato IndyCar, a cui affiancare un pilota di esperienza.

Tornando a Las Vegas, Ferrari è pronta a festeggiare il ritorno del Circus nella celebre città americana con una livrea speciale come anticipato dal team principal della scuderia di Maranello, Frédéric Vasseur: "Siamo felici che la Formula 1 torni protagonista a Las Vegas a oltre 40 anni di distanza dall'ultima volta. Il nostro sport nell'ultimo lustro è diventato sempre più popolare in America e il fatto che in questa stagione ci troviamo a correre per la terza volta negli Stati Uniti è una conferma di questa nuova epoca d'oro per la Formula 1 oltreoceano. Gli Usa per Ferrari sono una terra speciale, nella quale troviamo sempre tanto affetto, ed è anche per questo che abbiamo dedicato una livrea speciale a questa gara".



