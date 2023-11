Benzina: Fegica, cartelli prezzi restino esposti ma vuoti

Dopo la sentenza del Tar sul decreto Urso sul cartello dei prezzi medi dei carburanti che lo ha dichiarato illegittimo, i gestori deve mantenere il cartello privo però di qualsiasi cifra. E' l'indicazione che arriva dalla Fegica in una nota nella quale si ricorda che gli obblighi e le sanzioni previsti dal decreto sono attualmente decaduti. "Il Ministero competente ha dichiarato che provvederà immediatamente a proporre il ricorso contro tale sentenza del Tar, presso il Consiglio di Stato, in sede di appello", ricorda poi Fegica precisando che "il Consiglio di Stato tuttavia potrebbe assumere una decisione in merito (sospensiva della Sentenza del Tar, fissazione della udienza) in un periodo abbastanza lungo, il che lascerebbe al momento un vuoto normativo. Inoltre, un eventuale nuovo decreto emanato dal governo sarebbe al momento impraticabile e soggetto a immediato blocco, dato l'appello pendente". Fegica sottolinea comunque che "rimangono in vigore tutte le altre norme in materia di comunicazione dei prezzi all'Osservatorio del MIMIT e di esposizione di tutti gli altri cartelli sulle modalità di vendita e sui prodotti speciali".





