In vendita la Porsche 911 STR II di Magnus Walker

La Porsche 911 'STR II' ricostruita da da Magnus Walker è in vendita. L'esemplare è uno dei più riconoscibili della gamma storica di 911, grazie soprattutto alle sue apparizioni nelle trasmissioni televisive di Jay Leno, Adam Carolla, oltre che al Fifth Gear TV show.

L'auto pesa a soli 997 kg ed è alimentata da un propulsore da 3.2 litri, capace di 275 CV. La 911 STR II è stata realizzata a partire da un modello Porsche 911 T del 1972. Fu acquistata da Walker come project car e restaurata in modo significativo, prendendo ispirazione dalla iconica 911 S/T e dalla 911 R.

Praticamente ogni aspetto della vettura è stato modificato, con una forte attenzione alla riduzione del peso, al miglioramento della maneggevolezza e della frenata, così come, ovviamente, all'aumento significativo della potenza erogata.

La carrozzeria è stata modificata, con tutti i pannelli in acciaio, comprese le ali anteriori riprogettate, le ali posteriori in stile Turbo, i paraurti e i fanali posteriori in stile R. Diversi anche i dettagli in policarbonato per ridurre il peso.

Le sospensioni sono state completamente reviste e sono ora firmate Bilstein Sport, abbinate a barre di torsione Elephant Racing con piastre a molla regolabili.

L'auto ora monta anche cerchi in lega da 15 pollici Pag (Campagnolo replica) da 8 pollici all'avantreno e 10 pollici al posteriore. I pneumatici sono Michelin Tb Course. L'auto è ora in vendita sulla piattaforma Collecting Cars.



