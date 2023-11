Asi in pista, Abarth 2000 Sport Prototipo è Best of Paddock

Nel corso dell'evento ASI in pista, il track day dell'Automotoclub Storico Italiano riservato alle auto storiche sportive e da competizione, che si è svolto sabato 11 novembre all'Autodromo di Varano de' Melegari, ed al quale hanno partecipato quasi 200 auto, è stata l'Abarth 2000 Sport Prototipo del 1970 a conquistare il titolo di "Best of Paddock".

Durante la terza edizione di "ASI in Pista", infatti, il pubblico ha votato la più bella ed emozionante auto da corsa protagonista dei campionati internazionali della montagna negli anni '60 e '70: una vera e propria icona del brand dello Scorpione, che ha accresciuto ulteriormente la sua fama negli anni.

Nello stesso evento, inoltre, la giuria tecnica dell'ASI ha assegnato il premio particolare "Targa Oro Special" alla Maserati 6C del 1934, proveniente dalla Collezione Panini di Modena, che ha partecipato, insieme ad altre quaranta vetture storiche da competizione, alla sessione di omologazione per la certificazione Asi. Il "Tributo Tricolore", invece, ha visto vincente la De Tomaso Pantera Gruppo 4, l'auto che trionfò con Mario Casoni nella prima edizione del Giro Automobilistico d'Italia del 1973.

Il titolo di "Regina dei Grand Prix" è stato conquistato dalla Bugatti 37/44 monoposto del 1927; ed il "Premio Silhouette" dall'Alfa Romeo Giulia GTA Gruppo 5 del 1965 di Attilio Fantini, mentre la Renault 5 Turbo del 1981 di Osvaldo Faustini è stata la migliore tra le "Nate per correre".

Si segnalano anche il trionfo nel Trofeo Youngtimer della TVR Tuscan del 2001 di Maurizio Cesari; e la vittoria della Opel Kadett SR Gruppo 2, vincitrice del Campionato Italiano Rally Femminile 1981, nel trofeo "Rally per tutti".

Tra i personaggi di spicco nel mondo automotive presenti alla manifestazione, Giampalo Dallara, fondatore della Dallara Automobili, ha ritirato la Targa Oro Asi per la sua monoposto F192 che corse nel Mondiale di Formula 1 del 1992 con i colori della BMS Scuderia Italia.



