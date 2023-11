Urso, accordo con Stellantis nelle prossime settimane

Dopo l'accordo con l'Anfia "mi auguro di poter annunciare nelle prossime settimane" l'accordo con Stellantis, sulla produzione in Italia, che ha - dice il ministro Adolfo Urso, in collegamento con il Forum della Piccola Industria di Confindustria a Pavia - "obiettivi molto ambizioni: significa cambiare i piani industriali di quando fu realizzata la fusione per incorporazione che ha dato vita a Stellantis" "Il nostro obiettivo per quanto riguarda Stellantis è un milione di veicoli. E stiamo lavorando - ribadisce i ministro delle Imprese e del Made in Italy - in maniera significativa perchè ci siano altre case automobilistiche nel nostro Paese"



