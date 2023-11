Finto incidente d'auto per chiedere risarcimento, due nei guai

Per mettere in piedi la loro truffa hanno provocato un finto incidente. E' successo ieri pomeriggio a Bologna, in via Marconi e a segnalare l'episodio alla polizia è stata la vittima, un 64enne.

L'uomo ha spiegato agli agenti che mentre metteva in moto la sua auto e procedeva a fare retromarcia, ha sentito un gran colpo contro il paraurti. Scendendo poi dalla macchina si è trovato davanti due persone, un 33enne e un 41enne, che in maniera brusca gli hanno chiesto subito del denaro, come risarcimento danno provocato dal finto incidente.

Considerando il tono della discussione e le richieste fatte dai due, il proprietario dell'auto ha chiesto l'aiuto del portiere di un palazzo della strada e l'intervento del 113. Gli agenti hanno identificato i due uomini, ed è risultato che il più giovane aveva numerosi precedenti specifici di polizia, quindi l'uomo è stato arrestato per tentata estorsione e condotto in carcere in attesa della convalida. Il 41enne, invece, che aveva chiesto al conducente dell'auto 100 euro a titolo di risarcimento, è stato denunciato per tentata truffa.





