La Fiat 500 è la più venduta in Germania a ottobre

La Fiat 500 è l'auto più venduta in Germania nel mese di ottobre, ha superato anche i modelli tedeschi che di solito dominano la classifica. Lo dicono le statistiche della German Federal Motor Transport Authority (Kba).

La Fiat 500e si è confermata prima nel segmento A/B tra i veicoli elettrici a batteria (Bev). Nel mese di ottobre i clienti tedeschi hanno acquistato 5.401 nuove Fiat 500 con una crescita di circa il 17% rispetto al mese precedente.

Complessivamente la Fiat ha registrato nei primi dieci mesi un aumento delle immatricolazioni del 9,9% rispetto allo stesso periodo del 2022.

"Vedere l'iconica 500 prendere la vetta assoluta del mercato tedesco - commenta Olivier Francois, responsabile del brand Fiat - segna la storia. La Germania è la culla dell'auto, i clienti tedeschi sono tra i più esigenti e competenti in fatto di auto.

Hanno una forte tradizione e produttori nazionali riconosciuti nel mondo, ma amano l'Italia che è nota nel mondo per moda, cultura e Dolce Vita. Scegliendo la nostra icona hanno voluto portarsi a casa un pezzo di questa Italia, che la 500 rappresenta dimostrando il loro amore e la loro passione. La missione di FIAT inoltre è di offrire mobilità urbana sostenibile a tutti e, evidentemente, questo risponde anche alle esigenze dei nostri clienti tedeschi".



