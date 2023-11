Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada appare in pubblico

Prima uscita su strada della Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada che ha viaggiato da Milano a Sanremo affrontando la sfida del traffico: ambiente non comune per una hypercar derivata da un'auto da corsa, seppur idonea alla circolazione su strade pubbliche.

Infatti, questo bolide discende direttamente dall'auto con cui il brand si cimenterà nel mondiale Wec nella categoria hypercar, tanto che i collaudi sono stati effettuati dai medesimi tester che hanno sviluppato la versione da competizione. Forte di una power unit composta da un V6 3.0 monoturbo da 750 CV associata ad un comparto ibrido che fornisce altri 270 CV, la Tipo 6 LMH Strada fornisce prestazioni non comuni considerato che il peso, per volere dei 12 facoltosi proprietari, rimarrà al di sotto dei 1000 kg. Meno estrema nelle reazioni rispetto alla versione da corsa, con una maggiore altezza da terra per circolare senza imprevisti su strada, e con una linea ingentilita, questa hypercar sfrutta delle coperture Pirelli P-Zero per non inficiare troppo il comfort di marcia pur garantendo appoggi degni della sua potenza.

Con un costo che parte da 3.250.000 euro questa Isotta Fraschini è un'auto da guidare in solitaria, considerando il posto di guida singolo.

