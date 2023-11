Gdf dona 200 litri gasolio confiscato a Misericordia Poggibonsi

La guardia di finanza di Siena ha donato alla Misericordia di Poggibonsi gasolio confiscato durante attività antifrode. Sono in tutto 200 litri che andranno ad alimentare le ambulanze dell'associazione di volontariato.

Il gasolio fu sequestrato dal personale della tenenza di Poggibonsi in controlli sulla circolazione dei carburanti e sull'osservanza della normativa sulla 'disciplina prezzi' e poi confiscato dal tribunale di Siena. Il gasolio era trasportato da un camionista senza però i documenti che attestassero il regolare pagamento dell'accise e la legittima provenienza, facendo così emergere l'ipotesi di reato di contrabbando.

Le analisi di laboratorio hanno confermato la natura di prodotto petrolifero idoneo all'autotrazione, così l'autorità giudiziaria ha accolto la proposta di assegnare, dopo la confisca, i 200 litri di gasolio per finalità di volontariato alla Misericordia.

Il carburante è stato consegnato dal comandante della Tenenza di Poggibonsi, tenete Michele De Nicola al Governatore della Misericordia di Poggibonsi, Vallis Berti.



