Anfia, 'su Euro 7 comprese complessità e irrazionalità'

"Non possiamo che esprimere apprezzamento per quanto ha deciso oggi il Parlamento europeo sulla proposta Euro 7, perché siamo convinti che il proficuo confronto di questi mesi sia servito a far comprendere a molti decisori politici la complessità e in alcuni casi l'irrazionalità di parti della proposta fatta dalla Commissione". È il commento del presidente dell'Anfia Roberto Vavassori. "Le nostre osservazioni e proposte - spiega - avevano questo scopo, tracciare un altro passaggio del percorso di transizione della nostra filiera con una visione normativa d'insieme, così da non rischiare di frenarla, ma piuttosto stimolarla in maniera pragmatica e razionale. Siamo fiduciosi che negli ultimi negoziati in trilogo si possa proseguire su questa strada".



