Genova mette 200mila euro per viabilità in Valpolcevera

Approvato dalla giunta comunale di Genova, su proposta del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, il progetto di fattibilità tecnico economica per il completamento del collegamento con via Geminiano e salita del Brasile in Val Polcevera. "L'intervento è inserito nella prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici con un finanziamento comunale di 200.000 euro - dice il vicesindaco Piciocchi - sono lavori di cui già nel passato mandato amministrativo ci eravamo presi l'impegno di realizzare e che, dopo alcuni sopralluoghi e il lavoro degli uffici, saranno realizzati nell'ottica di risolvere, in via definitiva, le criticità dell'attuale viabilità, superando le problematiche di sicurezza e di parcheggi". I lavori riguarderanno la viabilità di collegamento tra via Geminiano e salita Brasile, comprendendo anche il rifacimento del ponte su rio Geminiano, la realizzazione di un raccordo stradale tra via Geminiano e il ponte su rio Geminiano con l'allargamento di un tratto di strada. "Sono molto attesi in una zona collinare molto cara ai residenti di tutta la vallata - aggiunge il consigliere delegato allo sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua - grazie all'intervento dell'amministrazione sarà risolto un problema annoso di viabilità che consentirà un generale riordino del collegamento, oltre che la messa in sicurezza di un'area in passato colpita anche da eventi alluvionali".



