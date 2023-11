Auto intestate fittiziamente, denunciata giovane commerciante

La sua ditta individuale di compravendita auto era stata cancellata per una serie di violazioni, ma la titolare continuava a essere intestataria di 73 veicoli, di cui 72 senza assicurazione e revisione, in uso a terze persone. Dieci collocati in depositi, poiché sottoposti a sequestro o fermo giudiziario. Per quest'attività una giovane originaria della Romania è stata denunciata dai carabinieri di Novi Ligure (Alessandria). La donna è accusata di falsità ideologica in atto pubblico, attraverso induzione in errore dell'incaricato del Pubblico Registro Automobilistico, e per truffa aggravata in danno dello Stato. Le è contestato, infatti, di aver fraudolentemente eluso più volte il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione per la compravendita di auto per un totale di 1.894 euro, sfruttando un'agevolazione prevista per i commerciati d'auto. I mezzi avevano accumulato mancati pedaggi autostradali per oltre 1.500 euro ed erano stati coinvolti in 273 sinistri. Alla donna contestati 73 verbali per divieto di intestazione fittizia di veicoli, per quasi 40mila euro, per cui pende ricorso in Prefettura. I carabinieri stanno approfondendo la posizione di altre persone che sarebbero coinvolte nell'attività.



