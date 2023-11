Anas, impianto fotovoltaico per la galleria Parco della Reggia

Lungo la strada statale 700 "dellaReggia di Caserta" Anas - società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane - ha in corso l'intervento di installazione di un impianto fotovoltaico a servizio della galleria 'Parco della Reggia'. Per il campo fotovoltaico - composto da circa 500 pannelli - si sta realizzando anche un'apposita recinzione, oltre ad un sistema di controllo dell'opera tramite telecamere e pali per l'illuminazione, per un investimento complessivo di circa 700 mila euro. Allo stato attuale, ricorda una nota, procede il montaggio della struttura per la successiva installazione dei pannelli, già approvvigionati in cantiere. L'ultimazione di tutte le attività necessarie alla messa in esercizio dell'impianto (comprese le configurazioni e le tarature finalizzate all'allaccio alla rete elettrica) è fissata entro la metà del mese di dicembre. La produzione stimata annua dell'impianto ridurrà di circa 1/8 il consumo energetico della galleria ed in un 20ennio permetterà un risparmio di oltre 1 milione di tonnellate equivalenti di petrolio, garantendo una significativa riduzione della immissione di CO2 in atmosfera.



