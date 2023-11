Pompa di benzina truccata, denunciato il gestore ad Alghero

I carabinieri di Alghero hanno messo sotto sequestro una pompa di benzina truccata che erogava meno carburante di quanto indicato dalla colonnina.

Secondo i riscontri dei militari dell'Arma, che hanno agito in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle dogane di Sassari, la pompa, una delle sei in funzione in un distributore in città, era tarata in modo da frodare i clienti.

Il rappresentante legale della società che gestisce la stazione di servizio è stato denunciato alla Procura della Repubblica per frode in commercio.



