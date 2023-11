La McLaren P1 di Jenson Button è in vendita

Grande appassionato di auto, l'ex campione del mondo di F1 Jenson Button ha avuto vetture di particolare pregio, tra cui una McLaren P1 attualmente in vendita su www.pistonheads.com.





La vettura in questione, una delle prime hypercar dell'era ibrida, presenta una modalità Race 2 appositamente sviluppata per quello che è stato anche un pilota McLaren nella massima formula, oltre a cerchi forgiati con specifiche MSO, impianto frenante carboceramico con pinze gialle, e fibra di carbonio a profusione.

Prima di venderla, Button ha percorso con la sua P1 circa 800 km, mentre l'attuale proprietario ne ha aggiunti altri 2.500, per cui l'auto è stata utilizzata pochissimo.

In pratica, i 916 CV della P1 hanno avuto poche occasioni per esprimersi, ma, in compenso, la batteria non è stata sfruttata.

Inoltre, l'auto di recente è stata sottoposta a un tagliando quindi è decisamente in ottime condizioni. Il costo richiesto è di 1.400.000 sterline che, al cambio attuale fa 1.613.276 euro, un prezzo condizionato dall'illustre primo proprietario, e da tutte le personalizzazioni presenti.

