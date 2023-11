Citroën Ami 100% electric sul palcoscenico di Eicma

Citroën è pronta per salire, per il terzo anno consecutivo, all' Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, meglio conosciuta come Eicma, che si svolgerà a Milano Rho-Fiera dal 7 al 12 novembre.

All'evento, Citroën presenzia nell'area Urban Mobility dello spazio Dueruote (padiglione 15, stand Q20), dove il pubblico avrà la possibilità di scoprire sia la Citroën Ami - 100% ëlectric, sia la Citroën My Ami Buggy. Inoltre, per i visitatori di Eicma, Citroën ha previsto un'offerta speciale dedicata ad Ami, ovvero la garanzia estesa fino a 36 mesi.

Accessibile senza la patente a punti, Citroën Ami - 100% ëlectric può essere guidato a partire da 14 anni, con l'unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente Am (il patentino per motori inferiori a 50 cm3). Le sue dimensioni ultracompatte garantiscono agilità negli spostamenti e nei parcheggi.

Lo spazio dell'abitacolo è ottimizzato per accogliere due persone sedute una di fianco all'altra. I suoi 75 km di autonomia si adattano invece ai tragitti urbani o periurbani e la sua batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh si ricarica completamente in sole 3 ore con una comune presa da 220V.

L'evento milanese sarà anche il palcoscenico per presentare la Citroën My Ami Buggy, esclusiva soluzione di mobilità urbana pensata per gli amanti delle attività all'aria aperta. Nell'area esterna della Fiera, i visitatori potranno poi effettuare test drive a bordo di entrambi i modelli.

"Siamo molto lieti di partecipare con la nostra Citroën Ami all'Eicma - ha dichiarato Giovanni Falcone, managing director di Citroen Italia - poiché rappresenta una soluzione di mobilità innovativa e originale in cui crediamo molto e che ci viene richiesta sempre di più da una clientela sempre più vasta e diversificata".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA