Bentley propone pacchetti esclusivi per le Continental V8

Bentley Motors Europe si appresta a chiudere gli ordini per le versioni della Continental GT e GTC con il propulsore V8 per la metà del mese, in base a alla strategia definita Beyond100, secondo la quale ogni linea di modelli sarà offerta con l'opzione di una variante ibrida entro il 2025. Per l'occasione, i designer di Mulliner hanno realizzato cinque pacchetti interni "Curated by Mulliner" per i clienti Bentley europei, ispirandosi ai colori della natura. Disponibili per tutti i modelli Continental GT e GTC V8, comprese l'Azure e la S, i pacchetti in questione possono essere abbinati ad un pacchetto esterno che pone in evidenza alcuni dettagli del corpo vettura, e rappresentano una celebrazione della continua richiesta di personalizzazione da parte della clientela del brand. Key Lime si ispira a pigmenti vivaci che contribuiscono a dare energia all'ambiente di viaggio; Vivid Red ai pigmenti Vermilion estratti dal terreno delle Eolie; mentre il Mandarin alle tonalità dei paesaggi dei crateri magmatici islandesi e del deserto del Namib.

Klein Blue si ispira a tonalità astratte, e Turquoise agli abissi dei mari islandesi ed alle aurore notturne. In abbinamento con questi pacchetti non mancano elementi dell'abitacolo, come le razze del volante e la leva del cambio, con un gessato in tinta sulle finiture delle impiallacciature realizzate artigianalmente; i sedili in due tonalità, oltre a dei tappetini con una fitta e morbida trama, e profili a contrasto nel colore scelto.

L'Exterior Styling Pack opzionale, disponibile solo con l'Interior Styling Pack, presenta lo stesso tema cromatico, con accenti gessati sugli specchietti esterni e sul kit carrozzeria.





