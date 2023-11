Wec, in Bahrain pole position e prima fila tutta Toyota

Le qualifiche per la classe Hypercar della 8 Ore del Bahrain, capitolo conclusivo della stagione 2023 del Wec, quella del ritorno in grande stile di Ferrari nella classe regina dopo 50 anni, hanno visto le due Toyota in vetta alla classifica dei tempi. Le GR010 numero 8 e numero 7, infatti, hanno conquistato la prima fila con autorevolezza, lasciando poche speranze ai loro avversari. Nello specifico, Hartley, con la vettura numero 8, ha staccato di circa 4 decimi Kobayashi conquistando anche il punto addizionale, che torna utile con il titolo piloti ancora in ballo. Partiranno più indietro, rispettivamente in quinta e sesta posizione, le Ferrari di Antonio Fuoco ed Alessandro Pier Guidi, identificate dal numero 50 la prima, e dal numero 51 la seconda. Le due 499P sono state precedute nella classifica dei tempi dalla Cadillac numero 2 di Lynn, e dalla Porsche 963 numero 6 di Estre. Risultato poco lusinghiero per le Peugeot, che non vanno oltre il decimo e l'undicesimo tempo, precisamente con Di Resta, al volante della numero 93, e Muller alla guida della numero 94.

Da segnalare l'ottavo posto del pilota italiano Gimmi Bruni con la Porsche 963 privata del team Proton Competition identificata dal numero 99.

